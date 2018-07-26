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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голам Салаха и Мане

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Ист-Рутерфорд, США, 26 июля 2018, 07:33 — REGNUM  «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Ист-Рутерфорде (Нью-Джерси, США), завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл на 57-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане. На 63-й минуте форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановил равновесие.

Победный мяч записал на свой счёт нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, который реализовал пенальти на четвёртой добавленной минуте.

В следующих матчах, которые также пройдут в рамках предсезонного турнира в США, «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией». Оба матча состоятся 29 июля.

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