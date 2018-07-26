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«Монако» оплатит трансфер Головина в тридцать миллионов евро

Спорт

«Монако» выкупит Головина у ЦСКА и заключит с футболистом контракт на пять лет

«Монако» оплатит трансфер Головина в тридцать миллионов евро
Футбол и деньги

Монако, 26 июля 2018, 00:32 — REGNUM  Полузащитник ЦСКА Александр Головин 26 июля отправляется в Монако на медосмотр, после его прохождения будет заключён трансферный контракт между клубами и договор с игроком на пять лет, сообщает «Спорт Экспресс».

Сумма трансфера составит около тридцати миллионов евро, а также ЦСКА будет получать определённый процент от последующей продажи игрока из «Монако». Головину предлагали переход «Челси», «Арсенал», «Ювентус» и другие клубы, но он предпочёл «Монако», который славится тем, что хорошо развивает таланты молодых игроков, продавая потом их дорого в топ-клубы.

Португалец Леонардо Жардим вице-президент «Монако» не ждёт от игрока слишком многого сразу, он даёт время на адаптацию:

«Также я хотел бы сказать всем болельщикам, что не нужно ждать от игрока сразу слишком многого. Первый год всегда переходный. Ему нужно будет адаптироваться к новому чемпионату с игрой более высокого уровня, более агрессивному и интенсивному. Новая страна, новый язык — это много изменений».

Скорее всего, планы игрока — развиваться и показать свой талант, а через несколько лет получить новые предложения от ведущих клубов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за футболиста по-прежнему ведут борьбу два клуба — «Монако» и «Челси».

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