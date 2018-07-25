«Бавария» подписала молодого таланта из Канады

Мюнхен, Германия, 25 июля 2018, 23:44 — REGNUM 17-летний вингер и лидер атаки национальной сборной Канады Альфонсо Дэвис перешел из «Ванкувер Уайткэпс» в мюнхенскую «Баварию». Сумма трансфера составила €22 млн. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Спортсмен сможет играть за немецкую команду с 1-го января 2019 года.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость канадца составляет €800.000.
В прошедшем сезоне Дэвис принял участие 27-ми матчах МЛС и отметился лишь одним ассистом. В 2018 году канадец выступает более удачно, заработав 3+6 по системе гол+пас в 20-ти играх, из которых 17 начинал в стартовом составе.
В футболке национальной сборной Альфонсо суммарно выходил на поле 6 раз и забил 3 гола.
Данные игрока:
Рост: 178 см.
Вес: 69 кг.
Город рождения: Монровия.
Дата рождения: 2 ноября 2000 года.
Сильные стороны: скоростные качества, физические и природные данные, выносливость, навесы.
Слабые стороны: дальние удары, верховые единоборства, игра корпусом.