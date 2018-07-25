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ФИФА обнародовала итоги голосования за лучший гол ЧМ-2018

Спорт

Гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара признан лучшим на мундиале

ФИФА обнародовала итоги голосования за лучший гол ЧМ-2018
© ИА REGNUM
Чемпионат Мира По Футболу

Цюрих, Швейцария, 25 июля 2018, 18:59 — REGNUM  Лучшим голом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, по результатам голосования болельщиков, признан гол французского защитника Бенжамена Павара в ворота сборной Аргентины, сообщает 25 июля пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Гол был забит на 57-й минуте матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины при счете 1:2 в пользу аргентинцев. Завершилась встреча победой «трёхцветных» со счётом 4:3, а впоследствии национальная команда Франции стала чемпионом мира, одержав в финале победу над Хорватией.

Отметим, что в номинацию на лучший гол были включены также голы футболистов сборной России Артема Дзюбы и Дениса Черышева.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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