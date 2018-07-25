ФИФА обнародовала итоги голосования за лучший гол ЧМ-2018

Цюрих, Швейцария, , 18:59 — REGNUM Лучшим голом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, по результатам голосования болельщиков, признан гол французского защитника Бенжамена Павара в ворота сборной Аргентины, сообщает 25 июля пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Гол был забит на 57-й минуте матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины при счете 1:2 в пользу аргентинцев. Завершилась встреча победой «трёхцветных» со счётом 4:3, а впоследствии национальная команда Франции стала чемпионом мира, одержав в финале победу над Хорватией.

Отметим, что в номинацию на лучший гол были включены также голы футболистов сборной России Артема Дзюбы и Дениса Черышева.