Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную России по футболу

Москва, , 17:39 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, под руководством которого национальная команда впервые дошла до ¼ финала чемпионата мира, продолжит работать со сборной. Об этом 25 июля сообщил ТАСС первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

По его словам, Станислав Черчесов, в частности, будет готовить национальную команду к участию в чемпионате Европы — 2020, отборочный турнир которого стартует 21 марта 2019 года.

Когда именно будет заключён новый контракт с 54-летним специалистом, вице-президент РФС не уточнил. В свою очередь и.о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что информация на эту тему будет обнародована в четверг, 26 июля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) включила Станислава Черчесова в список десяти номинантов на звание лучшего тренера 2018 года.

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