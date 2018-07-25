Среда, 25 Июля 2018 года
18:16:34 МСК

Комментатор: большинство украинских спортсменов уважают коллег из России

Спорт

Спорт призван объединять людей

Комментатор: большинство украинских спортсменов уважают коллег из России
Советский плакат «За нерушимую дружбу. За новые спортивные успехи!»

Симферополь, 25 июля 2018, 17:04 — REGNUM  Во время различных соревнований украинские спортсмены в большинстве случаев доброжелательно и уважительно относятся к своим коллегам из России. Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе 25 июля выразил спортивный комментатор Владимир Топильский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Все прекрасно понимают, что главная задача спорта — объединять, а не разъединять людей. Украинские спортсмены не видят в нас врагов. Они настроены на то, чтобы в честной борьбе добиваться успеха», — считает спортивный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Москве украинский боксёр, уроженец Симферополя Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, победив россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира по версии WBC, WBO, WBA, IBF. Тем временем, украинская общественность набросилась с критикой на спортсмена за его аполитичное поведение и согласие на проведение боя в столице России.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинского боксера Усика призвали заплатить $150 тыс. военного сбора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить