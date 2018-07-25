Воронеж: за финансами ФК «Факел» будет следить наблюдательный совет

Воронеж, , 15:39 — REGNUM Ряд поручений по поддержке футбольного клуба «Факел» дал на совещании 25 июля врио губернатора Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как отмечалось на совещании, ФК «Факел» сохранил возможность играть в первом дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в клубе сменился главный тренер, существенно изменился состав команды. Цель на будущее, как отмечалось, реализовать подготовку молодых игроков в рамках клуба, на перспективу.

При этом в клубе сохраняется сложное финансовое положение: есть долги. В том числе и по заработной плате. Глава региона Александр Гусев дал поручение врио руководителя управления физической культуры и спорта области Владимиру Кадурину решить вопрос финансовой поддержки клуба, чтобы клуб мог гарантированно участвовать в играх ФНЛ.

«Нужна реальная смета затрат, которая позволит сезон 2018−2019 годов играть устойчиво», — отметил врио губернатора.

Также отмечалось, что вопрос дальнейшего финансирования клуба будет решаться отдельно.

Кроме того, дано поручение рассмотреть возможность создания Наблюдательного совета, который займется контролем за финансовой деятельностью клуба. Отдельно глава региона поднял тему развития детского футбола, что позволит, в частности, формировать резерв для того же «Факела».

Отметим, что «Факел» закончил сезон 2017−2018 на последнем месте турнирной таблицы, однако сумел сохранить место в ФНЛ благодаря выходу из лиги по разным причинам двух других клубов.