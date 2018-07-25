«Реал» рассматривает возможность покупки Кавани

Мадрид, , 15:29 — REGNUM Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает AS.

По информации издания, «Реал» видит в Кавани замену Криштиану Роналду, который перешёл в «Ювентус». Уругвайский футболист, в свою очередь, не против такого перехода.

Напомним, Кавани выступает в составе «ПСЖ» с 2013 года после того, как перешёл из «Наполи». В сезоне 2017/18 он сыграл за французский клуб в 48 матчах и забил 40 голов.

В составе сборной Уругвая Кавани принял участие в чемпионате мира. В четырёх матчах мундиаля он забил три гола.

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