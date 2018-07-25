Экс-баскетболист ЦСКА Фридзон перешёл в «Локомотив-Кубань»

Краснодар, , 15:05 — REGNUM Бывший баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон перешёл в «Локомотив-Кубань». Об этом 25 июля сообщает «Чемпионат».

Фридзон подпишет с «Локомотивом-Кубань» двухлетний контракт. Информация об этом будет официально подтверждена в ближайшее время.

Ранее ЦСКА объявил о том, что Фридзон покинул московский клуб и должен перейти в другую команду.

Напомним, Фридзон выступал в составе ЦСКА с 2013 года. Всего он провёл за «армейцев» 312 матчей и стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также чемпионом Евролиги.

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