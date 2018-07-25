«Атлетико» объявил о переходе форварда «Спортинга» Мартинша

Мадрид, , 14:38 — REGNUM Мадридский «Атлетико» объявил о подписании португальского нападающего Желсона Мартинша, который ранее выступал за «Спортинг». Об этом сообщается на сайте клуба.

Мартинш перешёл в мадридский клуб в статусе свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на шесть лет.

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Напомним, Мартинш выступал в составе «Спортинга» с 2015 года. Всего он сыграл за клуб 140 матчей, в которых 27 голов и отдал 30 результативных передач.

Также 23-летний футболист принял участие в чемпионате мира в составе сборной Португалии. На мундиале он сыграл в матче с командой Марокко.

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