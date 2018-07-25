Азиатская футбольная конфедерация включила Палестину в группу А

Куала-Лумпур, , 14:34 — REGNUM Азиатская футбольная конфедерация в Куала-Лумпуре, Малайзия, в среду, 25 июля, решила, что национальная футбольная команда Палестины присоединится к группе А: Индонезия, Гонконг, Лаос и Тайвань. Об этом сообщает Antaranews.

Национальная сборная ОАЭ входит в группу E вместе с Южной Кореей, Киргизией, Малайзией и Бахрейном.

Добавление Палестины и ОАЭ в турнир по футболу также подразумевает добавление числа матчей.

Решение Азиатской футбольной конфедерации о включении Палестины в группу А и ОАЭ в группу Е связано с просьбой Организационного комитета азиатских игр 2018 года и Азиатского олимпийского совета включить только две национальные команды в уже существующую группы.

Напомним, что Азиатские игры — мультиспортивное соревнование, которое пройдет в столице Индонезии, городе Джакарте, и в крупнейшем городе острова Суматра Палембанг с 18 августа по 2 сентября 2018 года.