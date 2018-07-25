Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера сборной Египта

Каир, , 14:26 — REGNUM Сразу четыре специалиста являются кандидатами на пост главного тренера сборной Египта. Об этом сообщает BBC.

Федерация футбола Египта рассматривает кандидатуры на должность наставника национальной сборной. Среди них испанец Кике Санчес Флорес, с которым были проведены предварительные переговоры около месяца назад.

Кроме Флореса на пост наставника команды претендуют колумбиец Хорхе Луис Пинто, тренировавший борную Коста-Рики, мексиканец Хавьер Агирре, работавший со сборной Мексики и «Атлетико», и босниец Вахид Халилходжич, известный по работе с Кот-д'Ивуаром, Японией и Алжиром.

Напомним, после неудачного выступления на чемпионате мира в России главный тренер сборной Египта Эктор Купер покинул свой пост. На мундиале египтяне проиграли все три матча группового этапа — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

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