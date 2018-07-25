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Российские шпажистки не смогли завоевать бронзу на ЧМ по фехтованию

Спорт

Российская команда проиграла команде Китая в поединке за третье место

Уси, Китай, 25 июля 2018, 14:03 — REGNUM  Российские шпажистки не смогли завоевать бронзовые медали на чемпионате мира по фехтованию. В поединке за третье место они уступили соперницам из Китая со счётом 42:45.

Российская команда в составе Татьяны Андрюшиной, Татьяны Гудковой, Виолетты Храпиной и Виолетты Колобовой обыграли в четвертьфинале команду Польши со счётом 38:37, а в полуфинале проиграли американкам — 25:27.

Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае и завершится 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

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