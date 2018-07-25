«Вашингтон» подписал контракт с Орпиком через месяц после обмена

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с защитником Бруксом Орпиком. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 37-летним игроком рассчитано на один сезон. Согласно условиям контракта, зарплата Орпика составит $1 млн, ещё $0,5 млн он может получить в качестве бонусов.

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Напомним, Орпик играл за «Кэпиталз» с 2014 по 2018 год и выиграл Кубок Стэнли. После окончания сезона его обменяли в «Колорадо», однако затем выкупили его контракт. В сезоне 2017/18 Орпик сыграл в 105 матчах и набрал 15 очков (1 шайба + 14 передач).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц покинул команду после победы в Кубке Стэнли.

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