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Теннисистка Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

Спорт

4 июня теннисистка Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы на Roland Garros

Вашингтон, 25 июля 2018, 13:23 — REGNUM  Теннисистка Серена Уильямс, выступающая за команду США, обвинила антидопинговые службы в предвзятом отношении. Об этом спортсменка сообщила на странице в соцсети Twitter.

«Вновь настал этот день — день «случайных» проверок на допинг, которые в очередной раз прохожу именно я», — написала Серена Уильямс.

По ее мнению, именно она чаще других спортсменов сдает допинг-тесты.

«Дискриминация? Думаю, да», — отметила теннисистка.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня теннисистка Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы на Roland Garros из-за травмы.

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