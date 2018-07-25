ФК «Краснодар» представил форму на сезон 2018/19

Краснодар, , 13:15 — REGNUM Домашнюю и гостевую форму на сезон 2018/19 представил футбольный клуб «Краснодар». Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Домашняя форма представлена в традиционных для клуба тёмно-зелёных и чёрных цветах. Гостевая форма — белого цвета с чёрно-зелёными вставками на рукавах и воротнике.

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1022015491764830208

Напомним, новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 28 июля. «Краснодар» проведёт первый матч в Казани против «Рубина».

В сезоне 2017/18 «Краснодар» занял четвёртое место в РПЛ и обеспечил себе участие в Лиге Европы.

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