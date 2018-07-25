Стал известен состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков

Цюрих, Швейцария, , 12:40 — REGNUM Стал известен состав символической сборной чемпионата мира 2018 года по футболу по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Больше всех голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Помимо него в команду вошли полузащитники Филиппе Коутиньо (Бразилия) и Кевин Де Брёйне (Бельгия).

Также среди лучших оказались голкипер Тибо Куртуа (Бельгия), защитники Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция).

В линии нападения болельщики назвали лучшими Гарри Кейна (Англия), Килиана Мбаппе (Франция) и Криштиану Роналду (Португалия).

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Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2.

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