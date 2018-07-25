Стали известны даты матчей «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Москва, , 12:18 — REGNUM Московский «Спартак» проведёт матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 8 и 14 августа. Об этом сообщается на сайте клуба.

Первый матч красно-белые проведут в гостях 8 августа, а ответный — на домашнем стадионе «Открытие Арена» 14 августа.

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Отметим, что «Спартак» сыграет с победителем противостояния между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем».

Как ранее сообщало, в первом матче ПАОК одержал победу над «Базелем» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 1 августа.

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