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Экс-наставник сборной Англии Эрикссон может возглавить сборную Ирака

Спорт

Эрикссон встретился с представителями Иракской федерации футбола

Экс-наставник сборной Англии Эрикссон может возглавить сборную Ирака
Anders Henrikson
Свен-Ёран Эрикссон

Стамбул, Турция, 25 июля 2018, 12:03 — REGNUM  Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон может возглавить сборную Ирака. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Эрикссон провёл встречу в Стамбуле с представителями Иракской федерации футбола. Переговоры шведского специалиста с федерацией близки к завершению.

Напомним, Эрикссон был главным тренером сборной Англии с 2001 по 2006 год, он два раза выводил команду в четвертьфинал чемпионатов мира.

Кроме того, 70-летний специалист работал в таких клубах, как «Рома», «Фиорентина», «Сампдория» и «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Бенфика», «Гуанчжоу Фули», «Шанхай СИПГ», «Шэньчжэнь» а также возглавлял сборные Мексики и Кот-д'Ивуара.

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