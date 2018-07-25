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Аленичев: состав «Енисея» на сезон 2018/19 сформирован

Спорт

В летнее межсезонье клуб усилился 12 новыми игроками

Красноярск, 25 июля 2018, 11:32 — REGNUM  Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что клуб завершил формирование состава на сезон 2018/19. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Аленичева, формирование состава почти завершено. В оставшееся время может быть максимум одно приобретение — в атакующую линию команды.

В летнее межсезонье клуб усилился 12 новыми игроками. Среди них пять бывших футболистов пермского «Амкара», который прекратил своё существование. Это нападающий Дарко Бодул, полузащитники Павел Комолов, Михаил Костюков, Фегор Огуде и защитник Петар Занев.

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Кроме того, клуб пополнили голкипер Давид Юрченко и сербский защитник Раде Дугалич, перешедшие из «Тосно», албанский полузащитник Энис Газавай («Скендербеу»), Дмитрий Ятченко и Али Гаджибеков («Крылья Советов»).

На правах аренды за «Енисей» в новом сезоне будут выступать Александр Зотов («Динамо») и Алексей Грицаенко («Краснодар»).

Напомним, «Енисей» занял третье место в первом дивизионе в сезоне 2017/18. По итогам стыковых матчей с «Анжи» красноярский клуб пробился в премьер-лигу.

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