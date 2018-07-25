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Защитник «Баварии» Боатенг близок к переходу в «ПСЖ»

Спорт

Клубы ведут переговоры, которые должны завершиться переходом игрока

Защитник «Баварии» Боатенг близок к переходу в «ПСЖ»
Harald Bischoff
Жером Боатенг

Мюнхен, Германия, 25 июля 2018, 11:16 — REGNUM  Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг близок к тому, чтобы стать игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации издания, клубы ведут переговоры, которые в скором времени должны завершиться переходом игрока. Ранее ряд СМИ сообщал, что «ПСЖ» предлагал за Боатенга €35 млн.

Напомним, Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он стал шестикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в 2013 году.

В составе сборной Германии Боатенг стал чемпионом мира 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 29-летнего защитника претендует туринский «Ювентус».

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