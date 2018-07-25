Баскетболист Ухов перешёл из «Пармы» в ЦСКА

Москва, , 10:55 — REGNUM Баскетболист Иван Ухов перешёл из пермской «Пармы» в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

22-летний защитник подписал контракт с ЦСКА на три года. В сезоне 2017/18 Ухов сыграл в составе «Пармы» 24 матча, в которых его статистика составила 9,3 очка, 2,5 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

Напомним, Ухов является воспитанником пермского баскетбола. В сезоне 2016/17 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

В январе 2018 года он был выбран для участия в «Матче звезд», а в феврале 2018 года состоялся его дебют в сборной России.

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