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Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал на ЧМ по фехтованию

Спорт

Сборная России проиграла команде Италии со счётом 31:45

Уси, Китай, 25 июля 2018, 10:43 — REGNUM  Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

Сборная России, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов, проиграла команде Италии со счётом 31:45.

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Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае и завершится 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира, а саблистка София Позднякова стала чемпионкой мира в индивидуальном турнире.

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Фехтование
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