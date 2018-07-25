Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал на ЧМ по фехтованию

Уси, Китай, , 10:43 — REGNUM Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

Сборная России, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов, проиграла команде Италии со счётом 31:45.

Читайте также: Российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира по фехтованию

Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае и завершится 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира, а саблистка София Позднякова стала чемпионкой мира в индивидуальном турнире.

Читайте также: Саблистка Позднякова завоевала золото чемпионата мира