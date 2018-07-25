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Полузащитник «Краснодара» Лаборде вернулся в «Анортосис»

Спорт

Футболист подписал контракт с «Анортосисом»

Никосия, 25 июля 2018, 09:04 — REGNUM  Бывший полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде перешёл в кипрский клуб «Анортосис». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист подписал контракт с «Анортосисом» и будет выступать в клубе под 21-м номером.

Напомним, Лаборде выступал в «Краснодаре» с 2013 по 2018 год. За это время он провёл 116 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее Лаборде уже выступал за «Анортосис» с 2010 по 2013 год.

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