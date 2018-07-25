Чемпион мира — 2014 перейдёт из «Боруссии» в «Фулхэм»

Лондон, , 08:26 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к тому, чтобы стать игроком английского «Фулхэма». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Шюррле пройдёт медосмотр в лондонском клубе. Ранее в «Боруссии» заявили, что игрок уйдёт из команды с большой долей вероятности.

Напомним, Шюррле выступал в составе «Боруссии» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл за клуб в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Кроме того, Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

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