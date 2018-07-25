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Теннисист Михаил Южный объявил о завершении карьеры в сентябре

Спорт

Последним турниром Южного станет турнир в Санкт-Петербурге

Теннисист Михаил Южный объявил о завершении карьеры в сентябре
Морозов Л.Н
Михаил Южный

Атланта, США, 25 июля 2018, 07:39 — REGNUM  Российский теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в сентябре. Об этом он заявил на турнире в Атланте после победы в матче первого тура над американцем Эмилем Райнбергом.

«Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, после чего сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — сказал Южный.

Турнир в Санкт-Петербурге состоится с 16 по 23 сентября. На данный момент Южный занимает 105-е место в рейтинге ATP.

Напомним, Южный начал играть на взрослом уровне в 1999 году. За свою карьеру он 10 раз выигрывал турниры ATP в одиночном разряде, а также завоевал девять трофеев в парном разряде.

Два раза Южный становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). Наивысшей его позицией в рейтинге ATP было восьмое место в январе 2008 года.

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