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ПАОК обыграл «Базель» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Спорт

Матч завершился со счётом 2:1

Салоники, Греция, 25 июля 2018, 07:22 — REGNUM  Греческий ПАОК одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 2:1.

В составе греческого клуба голы забили Хосе Каньяс (на 32-й минуте) и Александар Прийович (на 80-й минуте). Гостям удалось отыграть один мяч усилиями Албиана Аети на 82-й минуте.

Ответный матч состоится 1 августа в Базеле.

Напомним, победитель этого противостояния встретится с московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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