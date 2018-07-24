ФК «Краснодар» расторг контракт с защитником Янбаевым

Краснодар, , 18:14 — REGNUM Защитник Ренат Янбаев покинул футбольный клуб «Краснодар». Об этом 24 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Янбаев и «Краснодар» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, 34-летний защитник стал игроком «Краснодара» летом 2017 года, перейдя в статусе свободного агента. В сезоне 2017/18 он сыграл за клуб в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Янбаев начинал взрослую карьеру в московском ЦСКА, а также играл за «Локомотив», «Анжи», «Химки», «Кубань» и «Зенит». В составе сборной России он провёл 12 матчей.

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