Крушельницкий может согласиться на двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Москва, , 17:57 — REGNUM Российский керлингист Александр Крушельницкий может согласиться на двухлетнюю дисквалификацию из-за допингового скандала во время зимней Олимпиады 2018 года, прошедшей в Пхёнчхане. Об этом рассказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, 24 июля сообщает «Р-спорт».

В данный момент ФКР рассматривает вариант, при котором будет заключено досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Такой вариант возможен, если Крушельницкий признает свою вину.

В этом случае спортсмен получит дисквалификацию сроком на два года, а WCF не будет настаивать на четырехлетней дисквалификации.

«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет», — сказал Свищев.

По его словам, доказательств у российской стороны пока нет, а судебный процесс может растянуться на несколько лет. Он отметил, что Крушельницкий осознанно принял решение согласиться на предложение WCF.

Заседание CAS по делу Крушельницкого должно состояться 19 сентября. А соглашение с WCF может быть подписано не позднее 9 сентября.

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Напомним, Напомним, на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане кёрлингист Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграли бронзовые медали в дабл-миксте.

Однако после этого в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. В результате Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменов награды.

Сам Крушельницкий заявил, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, однако был вынужден признать формальное нарушение антидопинговых правил.

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