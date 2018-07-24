Названы претенденты на звание футболиста года по версии ФИФА

Цюрих, Швейцария, , 17:53 — REGNUM Международной федерации футбола (ФИФА) представила десять номинантов на звание лучшего игрока 2018 года. Список опубликован 24 июля в официальном микроблоге ФИФА.

Претендентами на премию являются португалец Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), аргентинец Лионель Месси («Барселона»), французы Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Рафаэль Варан («Реал Мадрид»), хорват Лука Модрич («Реал Мадрид»), англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм»), бельгийцы Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»), а также египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Напомним, ранее также были представлены десять претендентов на звание лучшего тренера 2018 год по версии ФИФА. В их число вошёл главный наставник сборной России Станислав Черчесов.

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте ФИФА. Торжественная церемония вручения наград FIFA состоится 24 сентября в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года