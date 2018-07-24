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Названы претенденты на звание футболиста года по версии ФИФА

Спорт

В список кандидатов вошли как футболисты, проявившие себя на ЧМ-2018, так и яркие игроки клубного сезона

Цюрих, Швейцария, 24 июля 2018, 17:53 — REGNUM  Международной федерации футбола (ФИФА) представила десять номинантов на звание лучшего игрока 2018 года. Список опубликован 24 июля в официальном микроблоге ФИФА.

Претендентами на премию являются португалец Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), аргентинец Лионель Месси («Барселона»), французы Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Рафаэль Варан («Реал Мадрид»), хорват Лука Модрич («Реал Мадрид»), англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм»), бельгийцы Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»), а также египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Напомним, ранее также были представлены десять претендентов на звание лучшего тренера 2018 год по версии ФИФА. В их число вошёл главный наставник сборной России Станислав Черчесов.

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте ФИФА. Торжественная церемония вручения наград FIFA состоится 24 сентября в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года

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