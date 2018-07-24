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Глава РПЛ: «Краснодар» и «Спартак» захотели установить VAR за свой счёт

Спорт

После чемпионата мира ФИФА сняла все установленное к мундиалю оборудование VAR

Москва, 24 июля 2018, 17:36 — REGNUM  «Краснодар» и «Спартак» заявили о желании установить систему системы видеоповторов (VAR) на своих стадионах за свой счёт. Об этом рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин, 24 июля сообщает «Чемпионат».

"Инициативу мы поддержали, и клубы её одобрили. Всё находится в сфере решения. «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание использовать оборудование за свой счёт», — сказал Прядкин.

Он отметил, что после чемпионата мира ФИФА сняла все установленное к мундиалю оборудование VAR.

Напомним, система VAR применяется на матчах многих европейских чемпионатов, в частности, Германии и Италии. Система позволяет судьям просмотреть спорные эпизоды во время матчей.

На международном уровне VAR использовали впервые в 2017 году во время матчей Кубка конфедераций. А в 2018 году система применялась на матчах чемпионата мира.

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