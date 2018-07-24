Мэтт Дамба согласовал пятилетний контракт с «Уайлд»

Сент-Пол, США, , 17:28 — REGNUM 21 июля, по сообщениям официального инсайдера лиги, перспективный северо-американский защитник достиг соглашения по продлению контракта с «Миннесота Уайлд» сроком на 5 лет и общим окладом в 30 миллионов долларов США, соответственно Мэтт будет получать 6 миллионов за сезон.

Востребованный на рынке игрок, слухи об уходе которого из стана «Уайлд» не стихали до этой недели, поразил руководство команды своей не типичной для защитника результативностью. Для игрока оборонительного плана отметка в 50 очков за сезон и более является фантастической. Мэтт Дамба показал игру уровня Эрика Карлссона, для которого набирать свыше полсотни очков уже стало нормой, но в отличии от именитого шведа, Дамба сыграл ключевую роль в выходе своей команды в плей-офф.

Для Эрика Карлссона сезон сложился тяжело, несмотря на хорошие показатели в статистическом плане. Свою роль сыграло давнее разногласие и натянутые отношения с главой «Сенаторз» Юджином Мелником. С каждым месяцем уход Карлссона из «Оттавы» всё более реален, хотя игрок сам того не хочет. Весной этого года «Оттава» объявила свой список на обмен, в котором также было имя Эрика, что сильно огорчило защитника. В сезоне 2016−2017 годов «Оттава» показала одну из лучших игр в лиге, дойдя до финала Восточной конференции, но по истечению сезона в команде был виден явный спад. По окончанию этого сезона команда была на последних местах в таблице и претендовала на первый номер драфта. Также из команды ушёл один из нападающих «Сенаторз» — Майк Хоффман из-за конфликта с семьёй капитана клуба Карлссона. Контракт Карлссона с «гладиаторами» заканчивается летом 2019 года и на игрока уже давно претендуют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».

Возвращаясь к теме контракта Мэтта Дамбы, нужно отметить, что защитник стал самым результативным игроком оборонительного плана в «Миннесоте», опередив по этому показателю старожилу Райана Сутера на одно очко. Напомним, что «Миннесота» овладела правами на игрока в 2012 году, когда оценила перспективу защитника в первом раунде, использовав свой общий седьмой пик драфта.

«Ещё пять лет, я думаю о пяти твёрдых годах в Миннесоте. Миннесота стала для меня домом. Я очень благодарен и рад узнать, что ещё пять лет я буду оставаться и играть в хоккейном штате Миннесота», — высказал своё мнение о новом контракте с «Миннесотой» сам Мэтт Дамба.