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Саблистка Позднякова завоевала золото чемпионата мира

Спорт

В финальном поединке Позднякова победила Софью Великую со счётом 15:13

Уси, Китай, 24 июля 2018, 17:24 — REGNUM  Российская саблистка София Позднякова стала чемпионкой мира в индивидуальном турнире. В финале мирового первенства Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую.

В финальном поединке Позднякова победила со счётом 15:13. Бронзовые медали достались другой российской спортсменке Яне Егорян и американке Энн-Элизабет Стоун.

Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае и завершится 27 июля.

Как ранее сообщало, российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира. Ни один из представителей России не смог выйти в четвертьфинал соревнований.

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