Вихлянцева одержала победу на старте турнира в Москве

Москва, , 14:10 — REGNUM Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над представительницей Италии Деборой Кьеза в матче первого круга турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 7 минут, завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу Вихлянцевой.

Во втором круге Вихлянцева сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес и представительницей Словакии Викторией Кужмовой.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

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