Новый стадион в Ингушетии, который одобрил Путин, обойдется в 5 млрд рублей

Магас, , 12:57 — REGNUM На строительство стадиона в Ингушетии, который попросил у президента РФ глава республики Юнус-Бек Евкуров, будет выделено из федерального бюджета 5 млрд рублей. По словам руководителя региона, это будет не просто крытый стадион, а многопрофильный спортивный комплекс.

В настоящее время перед властями Ингушетии стоит задача найти примерный вариант проекта, который уже успешно реализован в других субъектах РФ или за рубежом, пишет ТАСС. Он, по словам Евкурова, должен удовлетворять таким условиям, как наличие легкоатлетического манежа, места для размещения 8−9 спортивных федераций, а также возможности создания такой инвестиционной программы, которая позволит зарабатывать за счет этого спортивного объекта деньги.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил у президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о строительстве стадиона в республике. Как заявил глава региона на встрече в Кремле 9 июля, Ингушетия является единственным субъектом РФ, который не имеет своего спортивного комплекса.

Глава государства поддержал идею Евкурова. Об этом тот написал сразу по прилете в Магас. По словам ингушского лидера, уже выбрано и место для спортивной арены на 15 тыс. мест — неподалеку от ипподрома.

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