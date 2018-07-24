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Российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира по фехтованию

Спорт

Ни один из представителей России не смог выйти в четвертьфинал

Уси, Китай, 24 июля 2018, 12:57 — REGNUM  Российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Китае. Ни один из представителей России не смог выйти в четвертьфинал соревнований.

В 1/8 финала Тимур Сафин проиграл испанцу Карлосу Льавадору со счётом 13:15. Ранее поражения потерпели Алексей Черемисинов и Тимур Арсланов — в 1/16 финала, а Дмитрий Жеребченко выбыл на стадии 1/32 финала.

Отметим, что в женском турнире саблисток три российские спортсменки вышли в четвертьфинал — Яна Егорян, Софья Великая и Софья Позднякова.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 27 июля.

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Фехтование
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