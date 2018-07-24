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Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы

Спорт

Лапочкин, Мешков и Еськов обслужат матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 24 июля 2018, 12:35 — REGNUM  Три российские бригады арбитров получили назначения на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит матч «Вентспилс» (Латвия) — «Бордо» (Франция). Помогать главному арбитру будут помощники Алексей Лунёв, Дмитрий Жвакин и Роман Галимов.

Виталий Мешков вместе со своими помощниками Игорем Демешко, Николаем Богачем и Алексеем Сухим будет работать на игре «Спартак» (Латвия) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино).

Алексей Еськов рассудит матч ЛАСК (Австрия) — «Лиллестрём» (Норвегия). Его помощниками будут Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков и Михаил Вилков.

Все матчи состоятся 26 июля в рамках первого тура второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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