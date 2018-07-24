Цена билетов на бой Поветкин-Джошуа в Лондоне достигает £2 000

Лондон, , 12:34 — REGNUM Стоимость билетов на поединок с участием российского боксера Александра Поветкина и чемпиона мира в тяжелом весе британца Энтони Джошуа достигает £2 000 (около 150 тыс. рублей), следует из данных касс StubHub.

Бой состоится 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли». Билеты, стоимость которых начинается от 40 фунтов стерлингов, можно приобрести уже сейчас.

Напомним, о поединке между россиянином и британцем стало известно в июне. Тогда об этом сообщал промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкел.

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