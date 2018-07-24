Бонуччи может вернуться из «Милана» в «Ювентус»

Милан, Италия, , 12:01 — REGNUM Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи может вернуться в туринский «Ювентус» в летнее межсезонье. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Бонуччи задумался над возвращением в состав «старой синьоры» ещё зимой. В это время ему удалось уладить разногласия с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что Бонуччи, возможно, станет частью трансфера форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, интерес к которому проявляет «Милан».

Напомним, что Бонуччи играл за «Ювентус» с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в «Милан». В сезоне 2017/18 он сыграл за «россонери» 51 матч, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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