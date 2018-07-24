Стала известна дата следующего боя Фёдора Емельяненко

Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (MMA) Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой против американца Чейла Соннена 13 октября. Об этом сообщается на странице компании Bellator в Twitter.

«Федор и Соннен встретятся во втором полуфинале в субботу, 13 октября, в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Бой пройдёт на арене Nassau Coliseum в пригороде Нью-Йорка. В другом полуфинальном поединке сразятся американцы Райан Бейдер и Мэтт Митрион.

Напомним, предыдущий бой Емельяненко провёл против американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном бое Bellator. Российский боец нокаутировал соперника на 48-й секунде первого раунда.

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Всего на счету Емельяненко 37 побед и пять поражений. В активе Соннена 30 побед при 15 поражениях и одной ничьей.