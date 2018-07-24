«Реал» заинтересовался полузащитником «Боруссии» Пулишичем

Мадрид, , 11:29 — REGNUM Мадридский «Реал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии» Кристианом Пулишичем. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Реал» видит в Пулишиче замену Эдену Азару («Челси») и Неймару («ПСЖ»), переговоры по которым могут закончиться для «королевского клуба» неудачно. Сумма потенциального трансфера оценивается в €67 млн.

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Отметим, что игроком уже в течение долгого времени интересуются «Бавария» и «Челси». Также интерес проявляли «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в сезоне 2017/18 Пулишич провёл в составе дортмундской «Боруссии» 32 матча в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.

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