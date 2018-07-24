Усманов может продать долю в лондонском «Арсенале»

Лондон, , 10:45 — REGNUM Российский бизнесмен Алишер Усманов может продать принадлежащую ему долю лондонского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Усманов хочет продать свою долю в «Арсенале», поскольку не смог добиться того, чтобы американский бизнесмен Стэн Кронке продал ему контрольный пакет акций клуба.

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Ранее сообщалось, что Усманов, которому принадлежит 30% акций, хотел выкупить контрольный пакет за $1,3 млрд долларов, однако Кронке, владеющий 67%, отверг предложение.

Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Арсенал» занял шестое место в Премьер-лиге. После окончания сезона клуб покинул главный тренер Арсен Венгер, возглавлявший команду с 1996 года.

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