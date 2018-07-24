Джейк Труба получит 5,5 миллиона долларов за следующий сезон в «Джетс»

Оттава, , 11:15 — REGNUM Как сообщает официальный сайт НХЛ, в воскресенье арбитраж лиги вынес решение по контракту американского защитника «Джетс» Джейкоба Трубы. Напомним, что у руководства канадского клуба было время обдумать своё решение по поводу дальнейшей карьеры востребованного защитника. На вынесение вердикта у главы «Джетс» было 48 часов. В случае отказа от условий предложения Джейкоб Труба мог стать неограниченно свободным агентом. Но руководство «Виннипега» сохранило в своих рядах молодого защитника на ещё один год вперёд и выплатит ему 5,5 миллиона долларов США, после чего Труба может стать ограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

Американский защитник всегда высоко ценился в лиге, и уже на драфте НХЛ 2012 года был выбран в первой десятке, попав в руки «Джетс» в рамках общего 9-го пика драфта. Габариты защитника впечатляют — при росте в 191 сантиметр игрок весит 92 килограмма, что позволяет Джейкобу в полную силу использовать приёмы силовой игры. Помимо своих оборонительных способностей, Труба хорошо подключается к атакам и в каждом сезоне набирает не менее 21 очка. Молодой Джейкоб даже удостоился вызова на Кубок Мира, который проводился в Канаде в 2016 году, где выступил за команду Северной Америки, поучаствовав в двух встречах турнира, но результатными действиями не отличился. С каждым годом игрок прогрессирует, зарабатывая больше баллов за результативность, помогая команде добиваться больших успехов. В этом сезоне «Виннипег Джетс» показали феноменальную игру, добившись высокого результата в плей-офф — финал Западной Конференции. В 17 играх плей-офф Кубка Стэнли Труба отметился 3 (2+1) очками, таким образом, став частичкой большого успеха команды.