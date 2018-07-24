В WADA сообщили о снижении числа положительных допинг-проб в 2017 году

Монреаль, Канада, , 09:10 — REGNUM Количество выявленных случаев употребления спортсменами допинга снизилось до 1,43% в 2017 году, сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Зафиксировано «снижение доли неблагоприятных аналитических результатов (AAF): с 1,60% в 2016 году до 1,43% в 2017 году», — говорится в отчете агентства.

Такой прогресс представители WADA связывают со снижением количества допинговых случаев, когда спортсмены употребляли мельдоний. При этом в агентстве отметили рост на 7,1% количества проанализированных проб — с 300 тысяч в 2016 году до 322 тысяч в 2017 году.

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