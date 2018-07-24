Чемпион мира по хоккею — 2009 стал игроком южнокорейского клуба

Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Чемпион мира по хоккею 2009 года в составе сборной России Александр Фролов стал игроком южнокорейского клуба «Дэмюн Киллер Уэйлс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения 36-летнего форварда не называется. В сезоне 2017/18 Фролов выступал за хабаровский «Амур», в составе которого сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 очков — шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи.

Напомним, с 2002 по 2010 год Фролов играл за «Лос-Анджелес Кингз», затем провёл один сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». После этого он перешёл в КХЛ, где выступал за нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА, омский «Авангард» хабаровский «Амур».

В составе сборной России Фролов стал чемпионом мира в 2009 году, а также выиграл бронзу в 2007 году и серебро в 2010 году.