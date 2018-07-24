Игнашевич войдёт в тренерский штаб молодёжной команды ЦСКА

Москва, , 08:44 — REGNUM Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич станет помощником тренера молодёжной команды в клубе. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Сергей Игнашевич только что объявил о том, что останется в структуре клуба и будет помогать тренеру молодёжной команды», — говорится в сообщении.

Игнашевич сделал заявление на встрече клуба с болельщиками, в ходе которой футболисты и тренеры получили серебряные медали чемпионата России по итогам сезона 2017/18.

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Напомним, Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира по футболу, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.

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