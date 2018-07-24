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«Локомотив» получил золотые медали за победу в чемпионате России

Спорт

Церемония состоялась на «РЖД Арене»

Москва, 24 июля 2018, 07:30 — REGNUM  Футболисты московского «Локомотива» получили золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне 2017/18. Об этом 23 июля сообщает «Чемпионат».

Игроки и тренерский штаб клуба провели на «РЖД Арене» встречу с болельщиками, которые могли посмотреть на церемонию награждения и сфотографироваться с чемпионским кубком.

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Напомним, в сезоне 2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу, опередив в борьбе за первое место ЦСКА на два очка и «Спартак» — на четыре очка.

В матче за Суперкубок России «Локомотив» сыграет с ЦСКА, который примет участие в игре вместо обладателя Кубка России «Тосно», прекратившего своё существование. Игра состоится 27 июля.

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Чемпионат России по футболу
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