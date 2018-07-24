Вторник, 24 Июля 2018 года
05:03:47 МСК

Роналду приятно удивил врачей

Спорт

Организм Роналду как у 20-летнего

Рим, 24 июля 2018, 04:59 — REGNUM  Медицинское обследование португальского футболиста Криштиану Роналду показало, что он находится в отличной форме, сообщил журналист Маттео Бонетти в Twitter.

Обследование проводили врачи ФК «Ювентус» (Турин, Италия). Они констатируют, что организм Роналду как у 20-летнего.

Напомним, ранее Роналду играл за ФК «Реал Мадрид», а теперь играет за «Ювентус». 16 июля в Турине прошла пресс-конференция, на которой португальцу вручили футболку «Ювентуса» с номером «7».

Читайте ранее в этом сюжете: Криштиану Роналду представлен в качестве футболиста «Ювентуса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить