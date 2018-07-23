Футбольный клуб «Ростов» познакомит болельщиков с игроками

Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM За неделю до старта нового футбольного сезона болельщиков «Ростова» познакомят с новичками. Поклонникам донского футбола также расскажут о грядущих изменениях. На встрече с болельщиками ожидается присутствие главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина, сообщает ИА REGNUM.

В пресс-службе команды уточнили, что встреча состоится 25 июля. Начало — в 21:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с нового сезона футболисты, защищающие жёлто-синие цвета, будут играть на стадионе, построенном в Ростове-на-Дону специально к ЧМ-2018. Первый матч РФПЛ главный спортивный объект мундиаля примет 28 июля. На поле «Ростов-Арены» выйдут игроки «Ростова» и «Ахмата» (Грозный). Минимальная цена билетов составляет 150 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей.

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