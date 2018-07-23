В Липецке состоялась массовая тренировка по боксу

Липецк, , 14:15 — REGNUM В Липецке 22 июля прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса. Как сообщила пресс-служба областной администрации, праздник начался на площади Героев и продолжился во дворце спорта «Звездный».

Участники возложили цветы к мемориалу в память о погибших в Великой Отечественной войне, а затем состоялось чествование ветеранов бокса, лучших боксеров, тренеров, судей, а также прошла массовая тренировка по боксу и единоборствам. Масштабная акция объединила около 100 спортсменов федерации бокса Липецкой области от 10 лет, заслуженных тренеров и мастеров спорта России.

Начало традиции празднования Дня российского бокса было положено в 2017 году. Праздник сразу набрал популярность во всех российских регионах. За 40-летнюю историю липецкого бокса более 40 спортсменов стали чемпионами и призерами чемпионатов и первенств России и Советского Союза. Работа многочисленных секций координировалась областной федерацией бокса, у руля которой 30 лет стоял заслуженный тренер Российской Федерации Геннадий Хухарев. Сегодня он является президентом федерации бокса Центра России.

«Спорт и массовая физическая культура признаны фундаментальной ценностью, которая определяет становление молодого поколения и формирует здоровье нации. Массовость — основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», — считает глава региона Олег Королев.